Mulher é atingida por projétil e polícia apura tiro para o alto

Uma mulher de 34 anos foi atingida por uma bala perdida na perna enquanto estava em sua residência, no Centro de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, na noite de domingo (6.out.24). O incidente ocorreu na Rua Rio Grande do Sul e foi atendido pela equipe da Força Tática da Polícia Militar, que recolheu o projétil deflagrado e o entregou à Delegacia de Polícia Civil para análise.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em casa quando todos ouviram um som semelhante a um disparo. Pouco depois, perceberam que a mulher havia sido atingida de raspão na coxa. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada à UPA de Sidrolândia, onde recebeu atendimento para o ferimento, considerado superficial.

As investigações iniciais apontam que o disparo pode ter sido efetuado para o alto e, ao descer, o projétil atingiu a vítima. Não há indícios de que o tiro tenha sido disparado com a intenção de atingi-la, e a Polícia Civil já está adotando todas as medidas para apurar a origem do disparo.