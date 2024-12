Mulher é presa vendendo crânios de animais como artesanato em MS

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar Ambiental (PMA) na noite de domingo (15.dez.24), na cidade turística de Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande, por comercializar ilegalmente nove crânios de animais silvestres utilizados como artesanato.

Segundo a autora, os crânios teriam sido encontrados em estradas durante viagens e transformados em itens decorativos antes de serem colocados à venda.

A atividade foi considerada crime ambiental com base no artigo 29 da Lei nº 9.605/98, que proíbe a venda, exposição ou uso de produtos provenientes da fauna silvestre sem autorização ambiental. A multa, aplicada conforme o artigo 24 do Decreto nº 6.514/08, foi fixada em R$ 500 por cada item, totalizando R$ 9 mil.

Os objetos foram apreendidos e, junto com a mulher, encaminhados à delegacia da Polícia Civil local para os procedimentos legais. Em nota, a PMA destacou que, embora os materiais sejam de animais já mortos, sua comercialização pode incentivar práticas ilegais como a caça de animais silvestres, comprometendo a preservação da biodiversidade.