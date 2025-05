Natan mata Adriana a pauladas na frente da filha dela

Adriana Costa da Silva, de 33 anos, foi morta a pauladas na madrugada desta 5ª feira (22.mai.25), na casa em que morava no Bairro Jardim Ipiranga, em Sinop (MT).

Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Natan da Conceição, de 33 anos, que está foragido.

A filha da vítima, de 14 anos, teria presenciado o crime e acionou a polícia.

O casal já vinha tendo brigas. A filha disse, inclusive, que os dois já teriam se esfaqueado em uma das discussões anteriores.

Além da adolescente, um outro filho de Adriana, de 8 anos, também morava na casa, mas não estava no local no momento do crime.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada caída no chão da sala da casa, com sinais de espancamento na cabeça. Próximo ao corpo, havia um pedaço de madeira, possivelmente utilizado como arma pelo agressor.