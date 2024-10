Operação combate venda de acessórios falsificados para iPhone em CG

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) deflagrou nesta 4ª feira (30.out.24) a Operação Damage, com foco na repressão de produtos falsificados vendidos em lojas de Campo Grande. A ação, realizada em parceria com o Procon Estadual, visou apreender celulares e acessórios não originais, oferecendo mais segurança ao consumidor e combatendo a pirataria.

Durante a operação, foram cumpridas buscas em cinco lojas na área central da cidade. Entre os itens apreendidos estão capas, fones de ouvido e carregadores falsificados da marca Apple. No total, 142 sacos de materiais foram confiscados, com peso aproximado de uma tonelada e avaliados em R$ 1,5 milhão. Os gerentes dos estabelecimentos foram conduzidos à Decon para prestar depoimento e, em seguida, liberados.

Participaram da operação 22 policiais civis, além de equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), Delegacia Especializada em Assaltos e Sequestros (Garras) e Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Dear). O Procon contribuiu com oito fiscais, responsáveis por avaliar a autenticidade dos itens apreendidos.

O delegado Reginaldo Salomão destacou que, além da repressão, a operação busca orientar comerciantes a evitarem produtos falsificados, alertando para os riscos que esses produtos representam à saúde e segurança do consumidor. “Essa operação é apenas o início do trabalho da Decon, que visa acirrar a repressão ao comércio de produtos falsificados e contrabandeados”, destacou.