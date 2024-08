Operação desmantela 'gatos de luz' em Campo Grande e 14 cidades do interior de MS

Na manhã desta 5ª feira (8.ago.24), a Polícia Civil, em parceria com a concessionária de energia Energisa e a Coordenadoria Geral de Perícias, deflagrou a operação "Luminar" em Campo Grande-MS. A ação visa combater fraudes em medidores de energia em residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

Esta é a segunda operação realizada em Campo Grande neste ano; a primeira ocorreu em março, resultando na condução de sete pessoas à delegacia.

A operação atual, coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia da Capital (2ª DP), está em andamento e tem como alvo sete casas na região do Segredo. Até o momento, três pessoas foram presas em flagrante.

As investigações preliminares e a análise de dados fornecidos pela Energisa revelaram discrepâncias significativas nos registros de consumo de energia, o que levou as equipes de policiais, peritos e técnicos da Energisa a inspecionarem os medidores nos imóveis. Durante as vistorias, a perícia confirmou fraudes em três medidores, resultando na condução dos responsáveis à 2ª DP para os procedimentos legais.

Segundo a Energisa, essas fraudes sobrecarregam a rede elétrica, comprometendo a qualidade do serviço e aumentando a probabilidade de interrupções e oscilações no fornecimento de energia. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o volume de fraudes no Brasil é alarmante, representando mais de 31,5 mil gigawatts, quantidade suficiente para abastecer grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam em busca de outros possíveis pontos de irregularidade em Campo Grande. A população é incentivada a denunciar qualquer suspeita de fraude pelo número 0800 722 7272.

Operação "Luminar" no Interior

A operação "Luminar" teve início em fevereiro deste ano no interior do Estado e, desde então, já fiscalizou 14 municípios, incluindo Rio Verde, Bela Vista, Amambai, Corumbá, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Miranda, Ivinhema, Itaporã, Água Clara, Sidrolândia e Glória de Dourados.