Operação desmonta esquema ligado a Beira-Mar e prende suspeito em MS

Um homem de 57 anos foi preso em Campo Grande na manhã desta 3ª feira (10.dez.24) durante a Operação Chave na Mão, que desarticulou uma organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas de alto valor.

A prisão, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu em uma residência no bairro Jardim Aeroporto, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais.

Com alcance nacional, a operação mirou integrantes da quadrilha em oito estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Paraíba. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão.

A organização criminosa é acusada de atuar em diversas cidades do Brasil, com foco principal no Triângulo Mineiro, especialmente nas cidades de Uberaba e Uberlândia.

Segundo as investigações, o grupo desviava cargas valiosas, como placas fotovoltaicas e defensivos agrícolas, utilizando um esquema conhecido como "chave na mão". Nesse método, motoristas simulavam roubos de mercadorias, alegando terem sido assaltados, mas entregavam as cargas diretamente aos receptadores.

A quadrilha contava com informações privilegiadas e uma estrutura sofisticada, que envolvia motoristas, atravessadores e receptadores.

Entre os crimes apurados estão furto mediante fraude, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículos. Além das prisões, veículos e bens desviados foram apreendidos e encaminhados ao Ministério Público para análise.