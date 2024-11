Ação em MS mira facção com esquema milionário de lavagem de dinheiro

Uma operação de grandes proporções envolvendo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e forças de segurança, incluindo ações em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, desarticulou um complexo esquema criminoso vinculado ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa do Rio de Janeiro. Batizada de Operação Êxodo, a ação revelou um sistema de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro que operava em vários estados brasileiros.

Conforme as investigações, a facção utilizava empresas de fachada e contas de pessoas físicas sem antecedentes criminais para movimentar recursos ilícitos provenientes do narcotráfico. Esses negócios fictícios não possuíam funcionários nem declaravam impostos, configurando uma rede elaborada para mascarar o dinheiro ilegal.

A operação abrangeu mandados em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 79 de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 345 milhões em bens e contas vinculados aos investigados.

As autoridades confiscaram 188 tabletes de maconha, um fuzil calibre 556, oito pistolas, dois revólveres, 1.589 munições de diversos calibres, veículos e dispositivos eletrônicos. Em Paranaíba, MS, as operações miraram membros da organização responsáveis pela lavagem de capitais.

As apurações, conduzidas ao longo de dois anos, desmantelaram uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro. Além das atividades ilícitas, a facção mantinha controle social em comunidades por meio de fornecimento de internet, assistência jurídica e ações assistencialistas, consolidando sua influência territorial.

A ação conjunta mobilizou cerca de 200 agentes, incluindo promotores de Justiça, policiais civis e militares, policiais penais e apoio de cães farejadores e helicópteros.