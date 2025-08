Orival morre após caminhonete atropelar anta e bater em carreta na BR-262

Grave acidente registrado na manhã desta 3ª feira (5.ago.25) resultou na morte de Orival Salvador Pereira, de 29 anos, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações apuradas, Orival estava como passageiro de uma Toyota Hilux que seguia pela rodovia quando o motorista atingiu uma anta que cruzava a pista, nas proximidades do km 256.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com uma carreta bitrem carregada com madeira.

O acidente aconteceu por volta das 5h, horário em que a visibilidade ainda era baixa. O animal morreu no local.

Com a força da batida, Orival foi arremessado parcialmente para fora da caminhonete e não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava como encarregado em uma empresa florestal da região.

O motorista da Hilux e o condutor da carreta foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Perícia Técnica e funerária estiveram no local para os trabalhos de praxe. As circunstâncias e dinâmicas do acidente serão investigadas.