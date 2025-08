Boi invade pista, causa acidente grave e deixa dois feridos em MS

Dois homens ficaram feridos após o carro em que estavam colidir com um boi que atravessava a pista na madrugada deste sábado (2.ago.25), na 12ª linha, no distrito de Lagoa Bonita, zona rural de Deodápolis. O acidente ocorreu por volta da 1h.

Segundo informações divulgadas pela página DeoCity, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Cristo Rei, onde permanecem em estado de saúde estável.

Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente destruída devido à força do impacto.

Uma testemunha que filmou a cena se mostrou impressionada e afirmou que foi um “livramento de Deus”. “Eles estavam vindo de Bebedouro. Deus guardou os irmãos”, comentou enquanto gravava.

Ainda não há confirmação se o boi morreu após a batida nem se o proprietário do animal foi identificado. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.