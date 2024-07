Ossada encontrada em fazenda é de jovem dada como desaparecida pelo marido

Daniela da Cruz, irmã da vítima, disse que a família veio de Mato Grosso a Goiás para prestar homenagens no local onde os ossos foram encontrados, no dia 6 de julho, em uma fazenda da cidade.

Ela contou que durante a ida até a fazenda, a família acendeu velas e rezou. "Hoje, dentre todo esse tempo, foi o único dia que vi meu pai chorando. Fomos onde ela estava, acendemos velas para ela e rezamos um terço", contou a irmã.

Nota da defesa de Paulo Antônio Eruelinton Bianchini

O advogado Dr. Divino Diogo afirma em nota que apresentou o seu cliente Paulo Antônio na delegacia de Vianópolis na tarde do dia 1º de julho, no intuito de colaborar com a justiça, já que havia o mandado de prisão expedido em seu desfavor. O advogado afirma ainda que pela via processual irá rechaçar as incongruências contidas no inquérito policial, as quais são baseadas em indícios apenas em razão do vínculo afetivo entre Paulo e a vítima. O objetivo é comprovar em juízo a negativa de autoria do acusado.