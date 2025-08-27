Pai de duas crianças mortas em caso de envenenamento é detido em Minas Gerais

O pai de duas das cinco crianças supostamente assassinadas pela própria mãe no Brasil foi detido nesta semana, segundo revelou o jornal Diário do Aço. A prisão ocorreu na tarde de 2ª feira (25.ago.25), em Timóteo (MG).

Identificado pelas iniciais P.D., o homem de 58 anos foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Timóteo. Ele está sendo investigado no inquérito que apura as mortes das crianças, filhas de Gisele Oliveira, de 40 anos.

De acordo com a publicação, P.D. não é suspeito de participação direta nos homicídios. No entanto, durante as investigações, a Polícia descobriu indícios de que ele teria cometido abusos sexuais contra pessoas da mesma família.

O suspeito é pai das duas primeiras crianças que morreram envenenadas. As outras três eram filhas do atual companheiro de Gisele, que vivia em Portugal e a teria recebido no país europeu em abril deste ano.

No início de agosto, Gisele foi presa em Pombal, no distrito de Leiria, em Portugal. Ela é apontada como responsável pela morte dos cinco filhos, com idades entre 1 e 8 anos, supostamente por meio da administração de sedativos.

A Polícia Judiciária portuguesa informou que o método usado teria sido a aplicação contínua e intencional de medicamentos. As mortes ocorreram em diferentes momentos, sempre no ambiente doméstico e sem testemunhas presentes.

Um dos filhos de Gisele, de 12 anos, sobreviveu e estava em Portugal com o casal quando a mãe foi presa. A Interpol auxiliou na captura, a partir de informações repassadas pela Polícia Federal brasileira.

O caso segue em investigação tanto no Brasil quanto em Portugal. As autoridades avaliam a extensão dos crimes e a eventual cooperação judicial entre os dois países para apuração das responsabilidades.