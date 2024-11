Patrões mantinham 15 trabalhadores em condições desumanas no Pantanal

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul resultou no resgate de 15 trabalhadores submetidos a condições degradantes e restrição de liberdade em uma fazenda no Pantanal Sul-Mato-Grossense. A ação foi deflagrada após denúncias que apontaram graves violações de direitos humanos no local.

Localizada em uma área remota e de difícil acesso, a fazenda só foi alcançada após três dias de viagem de barco. No local, as autoridades encontraram trabalhadores vivendo em condições desumanas. A água disponível era imprópria para consumo, causando frequentes problemas de saúde, e a alimentação fornecida pelos empregadores era insuficiente, forçando os trabalhadores a caçar para complementar as refeições.

Os alojamentos eram improvisados com lonas, sem proteção contra animais ou condições climáticas adversas, e não havia instalações sanitárias ou água para banho. Além disso, os trabalhadores relataram ameaças constantes para impedir que denunciassem a situação.

A operação, que contou com uma investigação detalhada, garantiu a localização e o resgate seguro das vítimas. As autoridades forneceram assistência imediata aos trabalhadores, que agora recebem apoio para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais.

Os empregadores enfrentarão sanções administrativas e trabalhistas e poderão ser responsabilizados criminalmente por redução de pessoas à condição análoga à escravidão.