Paulistas, José e o filho Reinaldo morrem após grave colisão em MS

José Carlos dos Santos, de 56 anos e seu filho, Reinaldo de Souza Santos, de 31 anos, morreram em um acidente registrado na noite de 4ª feira (15.out.25), em Mato Grosso do Sul.

A colisão ocorreu próximo ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Reinaldo conduzia um GM Astra e morreu no local do acidente, antes da chegada do socorro.

Horas depois, José, que dirigia um Toyota Corolla, faleceu no Hospital Regional de Nova Andradina.

Segundo relatos, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia BR-267.

Testemunhas afirmaram que uma carreta tentou entrar em um posto, forçando o Astra a desviar bruscamente.

O Corolla, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e colidiu com o Astra.

Com o impacto, o Corolla saiu da pista; o Astra parou no acostamento.

Pai e filho eram moradores de Tupi Paulista (SP). Os corpos foram levados de volta à cidade natal.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas e eventuais responsabilidades.