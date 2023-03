Perseguição e acidente: Alexandre morre a 3 dias do aniversário de 22 anos

Alexandre Alves de Souza, de 21 anos, morreu em acidente de trânsito às 21h20 da 4ª.feira (15.mar.23), na Avenida Dois, no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande (MS).

Segundo registro de ocorrência, Alexandre estava a bordo de uma Titan 150 que bateu contra um VW Gol.

De acordo com relato da polícia, antes do acidente fatal, Alexandre estava realizando manobras na Praça do Jardim Carioca, quando avistou uma viatura da Polícia Militar (PM), ele então teria empreendido fuga pela Avenida, sendo perseguido pelos policiais.

Em determinado momento, Alexandre conseguiu distanciar-se da viatura. À frente, porém, João Victor, de 24 anos, havia estacionado o Gol para falar ao celular. Ao terminar a ligação, ele disse que converteu o veículo à esquerda na pista, sem notar a aproximação da moto de Alexandre. Ao virar, João sentiu um violento impacto na porta esquerda do Gol.

João estava com a esposa, de 26 anos, no carro. Eles não tiveram ferimentos.

Alexandre morreu na hora. O jovem trabalhava fazendo entregas na região e faria aniversário no próximo sábado (18.mar).

O caso foi registrado como desobediência, morte a esclarecer e direção perigosa de veículo na via pública, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac).