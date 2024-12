PF apreende 2 toneladas de maconha em caminhão na MS-295, em Eldorado

Na manhã de 2ª feira (2.dez.24), a Polícia Federal interceptou um caminhão transportando aproximadamente duas toneladas de maconha durante fiscalização na rodovia MS-295, em Eldorado, a 445 quilômetros de Campo Grande. A abordagem foi realizada após uma denúncia anônima.

Durante a inspeção, os agentes encontraram a droga escondida no compartimento de carga do veículo. O motorista foi preso em flagrante e levado, junto com o caminhão e o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí para os procedimentos legais.