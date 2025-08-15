PF desmonta esquema de R$ 2 milhões em consignados fraudulentos no MS

A Polícia Federal desmontou, nesta 6ª feira (15.ago.25), um esquema criminoso responsável por fraudar mais de R$ 2 milhões em empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal.

A ação, batizada de Operação Loan, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para se passar por servidores públicos municipais de Ladário e assim conseguir os empréstimos.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos que vão subsidiar a continuidade das investigações. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.