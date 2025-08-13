VÍDEO: Polícia procura estuprador que atacou mulher na saída de academia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), está reforçando as buscas pelo homem suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Para acelerar a identificação, a polícia divulgou imagens do suspeito e pede que a população colabore com informações. O crime ocorreu quando a vítima voltava para casa após sair da academia.

Ela foi abordada por um homem armado com um canivete, que usava casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Sob ameaça, o agressor cometeu violência sexual e ainda agrediu a vítima antes de fugir.

O estupro é considerado crime hediondo e a Polícia Civil destaca que denúncias anônimas podem ser decisivas para a prisão do autor.

Qualquer informação pode ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais pelo telefone (67) 99199-0726.