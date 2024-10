PF e Banco Central arroxam monitoramento de saques contra compra de votos

Em resposta a eventos recentes de apreensão de grandes somas em dinheiro, com suspeitas de envolvimento em esquemas de compra de votos antes do primeiro turno das eleições, a Polícia Federal (PF), o Banco Central (BC) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciaram que irão intensificar a fiscalização de movimentações financeiras nas próximas semanas. O objetivo é coibir práticas ilícitas, especialmente durante o período crítico que antecede o segundo turno das eleições, marcado para o dia 27 de outubro.

De acordo com as autoridades, todas as movimentações suspeitas, especialmente saques de grandes quantias em dinheiro, serão acompanhadas de forma rigorosa. O sistema bancário brasileiro, considerado um dos mais modernos e regulados do mundo, continuará a observar as melhores práticas internacionais no combate à lavagem de dinheiro e à utilização indevida de recursos em espécie.

“Saques acima de R$ 50 mil, realizados por pessoas físicas ou jurídicas, já exigem comunicação prévia de 72 horas, identificação completa das partes envolvidas e indicação da finalidade da transação”, destacou o comunicado. Os bancos são obrigados a informar todas essas operações às autoridades competentes, reforçando o controle sobre o uso de dinheiro vivo durante o período eleitoral.

COMBATE A CRIMES ELEITORAIS

Com a aproximação do segundo turno, a Polícia Federal, o Banco Central e os bancos atuarão com ainda mais rigor, ampliando a vigilância para evitar que recursos em espécie sejam utilizados para compra de votos ou outras práticas ilegais. As ações de fiscalização serão conduzidas de forma integrada, garantindo que qualquer movimentação atípica seja prontamente identificada e investigada. A operação tem como foco assegurar que o processo eleitoral transcorra de forma justa e transparente, impedindo que dinheiro irregular comprometa a escolha dos eleitores.