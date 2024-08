Pitbull invade quintal no Zé Pereira, mata outro cão e tutor acaba preso

Na noite de 6ª feira (30.ago.24), um cachorro da raça Pitbull invadiu o quintal de uma casa no bairro Zé Pereira, em Campo Grande, e matou o cão da residência. O dono do Pitbull, um homem de 63 anos, foi preso em flagrante. Este incidente marca a terceira vez que o cão ataca e mata outros animais.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada inicialmente porque o Pitbull estava atacando pessoas na rua. Ao chegar ao local, os policiais encontraram várias pessoas agitadas e, mais adiante, uma jovem ao lado de um cachorro que havia sido morto.

A jovem relatou que o cão do vizinho foi o responsável pelo ataque mortal ao seu animal de estimação. Moradores da região, preocupados com a situação, foram até a casa do dono do Pitbull para alertá-lo sobre o ocorrido. Eles também informaram à polícia que esse não foi o primeiro incidente envolvendo o cão.

O tutor do Pitbull afirmou que foi acordado pelos vizinhos e informado sobre o ataque. Ele explicou que o cão provavelmente escapou de casa depois de insistir em bater no portão. Após ser notificado, o dono prendeu o animal. Ambos os tutores – do cão agressor e do cão que foi morto – foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.