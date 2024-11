Polícia acaba com luxo de suspeito que desviou dinheiro de empresa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, com apoio das delegacias de Campo Grande e Água Clara, deflagrou a Operação Grampones na 4ª feira (27.nov.24). A ação teve como objetivo combater crimes de ocultação de patrimônio e fraudes financeiras, relacionados a um caso de furto qualificado.

Segundo as investigações, o suspeito, identificado como E.C.T., de 41 anos, teria furtado uma quantia significativa de dinheiro da empresa onde trabalhava. Com base nas evidências reunidas, a polícia solicitou ao Poder Judiciário o sequestro de bens do investigado, medida que foi deferida.

O esquema envolvia a ocultação de veículos adquiridos com os valores supostamente desviados. Durante as diligências, realizadas em Campo Grande e Água Clara, foram apreendidos cinco veículos, entre eles uma moto esportiva de alto valor e dois carros de médio porte em Campo Grande, além de outros dois veículos em Água Clara.

A Operação Grampones é uma demonstração do compromisso da Polícia Civil no enfrentamento ao crime financeiro e à ocultação de patrimônio ilícito. A ação, conduzida em conformidade com os procedimentos legais, visa aprofundar os detalhes do caso, identificando outros envolvidos e responsabilizando criminalmente os autores.

A investigação segue em andamento, reforçando o empenho das forças de segurança do estado no combate a crimes econômicos que impactam empresas e a sociedade.