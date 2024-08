Polícia deflagra Operação 'Tempo de Caça' para capturar condenados foragidos em MS

Na tarde de segunda-feira (05), a Delegacia de Polícia Civil de Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande, deflagrou a terceira fase da Operação "Tempo de Caça", em ação conjunta com a Polícia Penal de Corumbá.

A operação, realizada por meio de ações de inteligência policial e monitoramento, resultou no cumprimento de um mandado de prisão no bairro Santo Antônio, em Ladário, contra um homem de 36 anos condenado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O detido será encaminhado ao presídio local, onde aguardará as determinações da Justiça.

A força-tarefa visa capturar indivíduos condenados, presos provisoriamente e foragidos do sistema prisional, garantindo que cumpram suas penas de forma regular. A operação continuará nos próximos dias para coibir e prevenir a criminalidade na região pantaneira de Corumbá e Ladário.