Policiais e empresários escoavam cocaína em MS até em viaturas

A 'Operação Snow', deflagrada nesta 3ª.feira (26.mar.24), pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado em Campo Grande (MS), resultou na prisão de proprietários de uma oficina e uma transportadora, além de um administrador de empresas.

Os investigadores cumpriram 21 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão visam desmantelar um esquema de tráfico de drogas envolvendo policiais civis.

Durante a operação, equipes da Polícia Militar foram mobilizadas em Campo Grande e Ponta Porã.

Além das prisões, foram feitas apreensões de armas e materiais que corroboram com a investigação.

Segundo o Ministério Público Estadual, a organização criminosa era altamente estruturada, envolvendo policiais cooptados para o escoamento de cocaína através de empresas de transporte, inclusive utilizando viaturas oficiais para evitar fiscalização. "O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através do GAECO, iniciou a Operação "Snow" para desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico de cocaína em Campo Grande/MS. A operação visa prender membros do grupo, incluindo policiais cooptados, e apreender evidências relacionadas ao tráfico e lavagem de dinheiro. A organização utilizava empresas de transporte para distribuir a droga, muitas vezes oculta em cargas lícitas, dificultando a fiscalização policial. A investigação também identificou a transferência de propriedade de caminhões para evitar detecção durante fiscalizações. A operação conta com o apoio da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, visando cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Campo Grande e Ponta Porã", disse o MPE-MS e nota. Eis a íntegra.

A operação é parte de uma investigação mais ampla que já resultou em grandes apreensões de drogas no estado.

NOTA DA POLICIA CIVIL

Depois de o MPE divulgar algumas informações a respeito das prisões, comando da Polícia Civil divulgou nota dizendo "a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul tem o compromisso de combater qualquer crime em nosso Estado.

"Nesse contexto informamos nossa participação na operação em curso conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). No decorrer dessa operação, os mandados de prisão relacionados à prisão e busca e apreensão relacionados a policiais civis foram cumpridos pela nossa instituição, por meio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Salientamos que, além das medidas de natureza criminal, encontram- se em andamento na Corregedoria procedimentos administrativos para apurar eventuais transgressões disciplinares". Porém, a nota não informou nomes dos policiais que foram alvo da operação. A maior parte dos presos foi levada ao prédio da Cepol, no bairro Tiradentes.