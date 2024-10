Fornecedores do MS movimentaram R$ 13 milhões com o tráfico de drogas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta 5ª feira (17.out.24) uma megaoperação que teve como alvo uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação se estendeu por 13 cidades, incluindo Campo Grande, e resultou na prisão de 35 pessoas. Estima-se que o esquema tenha movimentado mais de R$ 13 milhões nos últimos três anos.

A ação ocorreu simultaneamente em nove cidades do Paraná, três de Santa Catarina e em Campo Grande. Durante a operação, foram apreendidas drogas, armas e nove veículos de luxo. Também foram cumpridas 40 ordens de bloqueio de valores em contas bancárias e uma ordem de sequestro de imóvel, visando desarticular financeiramente o grupo criminoso.

Cerca de 250 policiais civis participaram da operação, contando com apoio aéreo de helicópteros e cães farejadores. “O objetivo é desarticular completamente essa organização criminosa que atua em múltiplos estados, atacando também o seu núcleo financeiro”, explicou o delegado Victor Loureiro, responsável pela operação.

Os mandados foram executados nas seguintes cidades:

Paraná: Curitiba, Campo Magro, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Pontal do Paraná, Piraquara, Araucária, Almirante Tamandaré e Telêmaco Borba.

Santa Catarina: Itapema, Barra Velha e Joinville.

Mato Grosso do Sul: Campo Grande.

As investigações revelaram que dois irmãos lideravam a organização, adquirindo drogas de fornecedores em Mato Grosso do Sul para distribuição no Paraná e em Santa Catarina. A droga era transportada em fundos falsos de veículos e por “mulas”, pessoas pagas para levar os entorpecentes em ônibus interestaduais. Outros grupos criminosos, com atuação no litoral do Paraná e em Curitiba, compravam os entorpecentes para revenda a usuários finais.

A operação teve como foco não apenas a prisão dos envolvidos, mas também a desarticulação financeira do esquema. “Estamos empregando técnicas investigativas avançadas para garantir que todos os membros dessa rede criminosa sejam identificados e levados à justiça”, destacou o delegado Loureiro.

Durante o curso das investigações, iniciadas em novembro de 2023, foram realizadas cinco prisões em flagrante por tráfico de drogas, com apreensões de cocaína, crack e maconha.