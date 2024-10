Justiça condena 4 PMs por tráfico de armas e drogas em MS

O Conselho Permanente de Justiça condenou quatro policiais militares de Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande, por participação em uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. A sentença, resultado da operação Paraíso Marcado 2, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi unânime em rejeitar os argumentos das defesas dos acusados.

As penas impostas aos policiais foram as seguintes: um dos policiais foi condenado a 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão; outro recebeu uma pena de 15 anos e 11 meses de reclusão; o terceiro foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; o quarto policial também foi sentenciado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

A investigação incluiu o afastamento do sigilo telemático e telefônico dos envolvidos, permitindo acesso a mensagens e chamadas telefônicas, conforme solicitado pelo Ministério Público. As evidências apontaram que os policiais faziam parte de um grupo de mensagens com os líderes da organização criminosa, sediada na cidade de Bonito.

As penas foram determinadas com base na gravidade dos crimes, que incluíram tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, além do impacto negativo causado à imagem da Polícia Militar e à sociedade.

Todos os condenados deverão iniciar o cumprimento das penas em regime fechado, mas poderão recorrer em liberdade, caso não estejam presos por outros motivos. Além disso, foi determinada a exclusão dos condenados dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o processo contra os civis envolvidos com a organização criminosa ainda está em tramitação na comarca de Bonito.