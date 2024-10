Políticos se aliaram a facção para barrar acesso de rivais a bairros

Políticos aliados a uma facção criminosa estão sendo investigados por impedir o acesso de candidatos rivais a certos bairros em Parintins (AM).

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (3.ou.24) a Operação Tupinambarana Liberta, com o objetivo de combater crimes como associação criminosa, corrupção eleitoral e a utilização de violência para obter votos e dificultar a propaganda eleitoral.

A operação envolve cerca de 50 policiais federais e cumpre cinco mandados de busca e apreensão em locais investigados na cidade de Manaus.

De acordo com as investigações, agentes públicos se aliaram a membros de uma facção criminosa para impedir que candidatos concorrentes à Prefeitura de Parintins circulassem livremente em determinados bairros.

Além disso, foi constatado que estruturas de forças policiais estariam sendo utilizadas para beneficiar uma chapa específica nas eleições. A Justiça Eleitoral já determinou a proibição do acesso dos investigados à cidade de Parintins e proibiu o contato entre os envolvidos e com coligações partidárias.

A investigação foi iniciada após uma denúncia do Ministério Público Eleitoral em Parintins, que relatou ameaças feitas por líderes comunitários ligados a uma facção criminosa nacional de tráfico de drogas. Esses líderes proibiram o acesso de candidatos a várias áreas da cidade.

A Polícia Federal também identificou a inércia de alguns agentes públicos, que teriam se omitido intencionalmente para favorecer uma candidatura. A operação conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que monitora os policiais militares suspeitos de envolvimento.