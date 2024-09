Candidata e irmã são sequestradas, torturadas e mortas por facção

Rayanes Alves Porto, de 25 anos, candidata a vereadora na cidade de Porto Esperidião, no Mato Grosso, foi torturada e morta junto com a irmã, Rithiele Alves Porto, de 28 anos na madrugada deste sábado (14). A suspeita é de que elas tenham sido alvo da facção criminosa Comando Vermelho, que vem ganhando terreno naquela região.

Uma das testemunhas, um homem que sobreviveu ao ataque, procurou a polícia informando que ele, as duas irmãs e um segundo homem foram sequestrados pelos criminosos enquanto saíam de um festival de pesca, sendo levados até um cativeiro em uma casa da cidade, onde foram torturados e extorquidos.

Ele detalhou que conseguiu escapar pulando muros e fugindo por terrenos até conseguir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou rapidamente ao local do cativeiro. Chegando lá, encontraram as irmãs mortas, com os dedos decepados, as cabeças raspadas e várias perfurações de faca pelo corpo.

O segundo homem também estava gravemente ferido, com os dedos decepados e vários cortes, mas foi socorrido com vida. A suspeita é de que as vítimas tenham sido punidas por supostamente terem postado uma foto fazendo menção a uma facção rival ao Comando Vermelho, o que as teria levado ao tribunal do crime.

Por meio das redes sociais, autoridades políticas da região lamentaram o ocorrido. “Recebemos com pesar a notícia do falecimento da nossa candidata a vereadora por Porto Esperidião... Expressamos nossas mais profundas condolências à família e desejamos força para enfrentar este momento difícil”, escreveu o deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos).

O candidato à prefeitura de Porto Esperidião, Herculis Albertini (PSD), também prestou condolências. “É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida amiga e candidata a vereadora Rayane, e sua irmã Rithiele. Essa perda trágica deixa uma dor incalculável em todos nós. Em sinal de respeito e luto, todas as atividades políticas e do grupo estão suspensas”, diz trecho da nota.