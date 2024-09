'Pra não falar que sou ruim': ladrão abandona carro depenado com bilhete ao dono

Na tarde de 2ª feira (2.set.24), a Guarda Municipal de Jundiaí (SP) encontrou um Ford Fiesta vermelho que havia sido roubado há cerca de um mês. O veículo, localizado no bairro Ivoturucaia, chamou a atenção não apenas pelo estado em que foi encontrado, mas também pelo recado irônico deixado pelos criminosos.

Os guardas que atenderam à ocorrência, se depararam com o carro "depenado", sem as quatro rodas e com diversas partes internas, como painel e estofado, removidas. Em uma das portas, os ladrões deixaram uma mensagem escrita: "Deixei o resto pra não falar que sou ruim."

Após a localização do veículo, a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Militar, e o que restou do automóvel foi devolvido ao proprietário. A autoridade policial dispensou a perícia técnica no local.