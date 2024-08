Ladrão tenta roubar idoso, mas é reconhecido por vizinho e acaba preso

Na 5ª feira (08), a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande, efetuou a prisão de um homem de 28 anos. O indivíduo tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, relacionado à sua suspeita de envolvimento em um roubo ocorrido em julho deste ano.

Segundo as investigações, o suspeito teria tentado roubar uma quantia de uma pessoa idosa, utilizando-se de grave ameaça. A ação não se concretizou porque um vizinho da vítima reconheceu o suspeito, o que o levou a fugir do local. No entanto, após o incidente, o homem começou a rondar a residência da vítima e a ameaçar as testemunhas.

Diante da seriedade dos fatos, a Autoridade Policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Judiciário. Com o mandado expedido, a equipe do SIG realizou a prisão do indivíduo.

O inquérito policial será finalizado dentro do prazo legal e encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências na esfera criminal.