Ladrão é preso em casa vendendo R$ 20 mil em mercadorias furtadas de transportadora em MS

Na manhã desta 5ª feira (8.ago.24), investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande, prenderam em flagrante um homem de 27 anos, suspeito de dois crimes de receptação e posse irregular de munição.

Os agentes estavam investigando um furto ocorrido no último dia 28 de julho contra uma empresa transportadora. Durante as diligências, descobriram que um indivíduo estava comercializando fraldas descartáveis em sua residência, um dos itens furtados no crime.

O homem foi identificado e localizado pelos agentes na Vila Piloto. Em sua residência, os policiais encontraram quase duzentos pacotes de fraldas descartáveis e cerca de cem frascos de inseticidas, todos em embalagens lacradas. Além disso, foi recuperada uma bicicleta furtada no Jardim Cangalha no dia 8 de julho.

No local, os agentes também encontraram dez munições intactas de calibre 22. O suspeito foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante por receptação dolosa e posse irregular de munição de uso permitido. Não foi arbitrada fiança e, após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde aguardará a disposição da Justiça.

Os objetos recuperados, avaliados em quase R$ 20 mil foram apreendidos e serão devolvidos aos legítimos proprietários.