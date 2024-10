Quadrilha queimou florestas na Amazônia e deixou R$ 138 milhões em danos

Nesta 4ª feira (23.out.24), a Polícia Federal deflagrou a Operação Dracarys, focada em combater uma rede criminosa envolvida em desmatamento e queimadas ilegais na região sul do Amazonas, especialmente nos municípios de Boca do Acre e Pauini.

As investigações revelaram a destruição de 1.672 hectares de floresta nativa e queimadas que devastaram 2.368 hectares, causando prejuízos ambientais avaliados em R$ 138 milhões.

Imagens de satélite analisadas durante o monitoramento indicaram que as queimadas contribuíram significativamente para as densas nuvens de fumaça que comprometeram a qualidade do ar na região entre setembro e outubro de 2024, afetando a saúde das comunidades próximas e agravando a crise ambiental.

A área devastada, de difícil acesso, foi escolhida para dificultar a fiscalização e facilitar atividades ilegais. A operação cumpriu dez mandados judiciais em Campinas/SP, Boca do Acre/AM e Pauini/AM, envolvendo prisão, buscas e apreensões, além de bloqueio de bens e contas dos investigados para garantir a reparação dos danos ambientais.

O líder do esquema, apontado como financiador das ações criminosas, reside em um condomínio de luxo em Campinas e está sendo investigado por crimes como desmatamento, incêndio criminoso, falsidade ideológica e associação criminosa.

A Operação Dracarys, parte do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento, reforça o compromisso da Polícia Federal em preservar a Amazônia e responsabilizar aqueles que lucram com sua destruição. O nome “dracarys” faz referência ao termo “dragão de fogo”, da série literária A Guerra dos Tronos, em alusão à devastação causada pelas queimadas.