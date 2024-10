Racista é preso por ofender e bater na esposa que sustenta casa sozinha

A Polícia Militar de Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande, prendeu na tarde de 2ª feira (14.out.24) um homem de 45 anos acusado de agredir a esposa, de proferir ofensas racistas contra ela e ainda de persegui-la com uma machete. A vítima, de 53 anos, alegou que é a provedora do lar e que companheiro tem histórico por violência doméstica e falsificação de dinheiro.

De acordo com a polícia, os fatos ocorreram nas proximidades do pátio da Receita Federal, no antigo Residencial Deltapark. O casal teria entrado em uma discussão, ocasião em que o homem insultou e foi racista contra a esposa. Ele ainda deu tapas no rosto dela e se armou com uma machete alegando que iria matá-la. Ela então saiu correndo em busca de ajuda com o marido atrás.

A vítima foi até o prédio da Receita, onde pediu apoio aos seguranças. A PM foi acionada e conseguiu localizar o homem andando nas imediações. Ele negou as agressões, afirmando que houve apenas uma discussão enquanto os dois ingeriam bebidas alcoólicas.

No entanto, admitiu que estava com a machete, que não foi localizada pela equipe. Em sua posse, os policiais encontraram apenas um pequeno canivete. A vítima relatou ser a única provedora da casa, sustentando o marido. Diante dos fatos, o agressor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.