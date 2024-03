ACIDENTE Repórter descobre morte da filha ao cobrir acidente Jovem, de 21 anos, colidiu com um carro no Paraná. Pai, que é repórter, descobriu quem era a vítima ao fazer transmissão ao vivo no local

Por Metrópoles 25/03/24 às 08H21 atualizado em 25/03/24 às 08H24