Riedel anuncia reestruturação e valorização das carreiras militares em MS

O governador Eduardo Riedel anunciou nesta 4ª feira (7.ago.24) um aumento no efetivo e importantes mudanças na estrutura das carreiras dos servidores militares.

"Há mais de um ano discutimos a reintegração do sétimo nível nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Aos poucos, vamos restabelecer isso até atingir os 35%. É um compromisso que assumi com a categoria", afirmou o governador.

Atualmente, a tabela salarial dessas categorias possui quatro níveis, com progressão de carreira a cada 10 anos. A reintegração do sétimo nível reduzirá esse intervalo para cinco anos, proporcionando uma valorização funcional mais rápida.

"O governador entendeu a importância dessa pauta e com isso valoriza os servidores, alinhando-os com outras categorias que já têm progressão de 5 em 5 anos. Esse é um primeiro passo, uma vitória para a categoria e para o Estado, que é uma referência em segurança pública no país", explicou o secretário de Administração, Frederico Felini.

Projeto de Lei

Um Projeto de Lei será enviado à Assembleia Legislativa para oficializar a mudança, que beneficiará cerca de 10 mil servidores ativos e inativos, com um impacto financeiro de R$ 60 milhões anuais para os cofres do governo.

"Com muita responsabilidade, o governador está atendendo essas associações e mantém um diálogo aberto para elevar essa diferença de 22% para 35% no próximo ano. É uma conquista muito importante", destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Progressão de Carreiras

O pacote de valorização inclui também um aumento no efetivo das forças de segurança. "Chegamos a um acordo sobre a retomada das faixas salariais e a lei de fixação de efetivo, além do chamamento dos remanescentes do último concurso público", comemorou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Até o final do mês, a Polícia Militar ganhará 500 novos integrantes, enquanto o Corpo de Bombeiros contará com a adição de 15 a 25 novos oficiais. Juntamente com a progressão de patentes, este aumento terá um impacto de aproximadamente R$ 70 milhões anuais no orçamento estadual.

"Nosso governador Eduardo Riedel sempre demonstrou sensibilidade à valorização dos profissionais. Esses avanços são fundamentais para melhorarmos ainda mais a segurança pública", declarou o coronel Augusto dos Anjos, comandante-geral da Polícia Militar.