Serial killer de Manaus matou 10 jovens com idades de 13 a 25 anos

A Polícia Civil de Alagoas identificou Albino Santos de Lima, de 42 anos, como um possível serial killer envolvido em pelo menos 10 assassinatos cometidos ao longo de um ano no bairro Vergel do Lago, em Maceió. As vítimas, jovens mulheres e seus companheiros, tinham idades entre 13 e 25 anos. Entre os crimes atribuídos a Albino, estão os de três menores de idade, incluindo duas meninas de 13 anos.

Segundo o portal TNH1, investigações apontam que Albino atuava em um raio de 850 metros de sua residência, geralmente à noite e vestindo roupas pretas. Os assassinatos foram realizados com uma pistola Taurus PT 938 de calibre 380, com disparos dirigidos à cabeça e pelas costas.

As vítimas viviam próximas ao local onde o suspeito morava e frequentava uma igreja. A perícia identificou padrões consistentes, reforçando a suspeita de que Albino foi o responsável pelos crimes.

A polícia também encontrou registros no celular do suspeito que sugerem a existência de outras possíveis vítimas. “Os peritos encontraram várias fotografias de indivíduos que ainda estão vivos, seriam vítimas em potencial”, explicou o delegado Gilson Rego Sousa, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Albino teria marcado no calendário as datas dos crimes, visitado cemitérios e fotografado túmulos das vítimas.

Prisão e novas investigações

Albino foi preso em setembro deste ano sob acusação de matar Ana Beatriz, de 13 anos, em agosto, no bairro Levada. No celular do suspeito, os investigadores recuperaram arquivos, mesmo após ele ter formatado o aparelho. “Havia dois diretórios específicos: um chamado 'odiada Instagram' e outro, 'morte especiais'”, revelou Ivan Excalibur de Araújo Pereira, perito responsável pelo caso.

A pistola apreendida com Albino teve seu DNA balístico incluído no banco nacional do Ministério da Justiça, podendo conectar a arma a outros crimes. A Polícia Civil pretende reabrir inquéritos de homicídios ocorridos entre 2019 e 2020 para identificar possíveis novos casos ligados ao suspeito.

Ainda conforme o TNH1, o advogado de Albino, Geoberto Bernardo de Luna, afirmou que adotará como estratégia a alegação de que seu cliente possui problemas mentais. "A cabeça dele é de uma pessoa doente, de um sociopata. Esse vai ser o caminhar da minha defesa, visto que ele tem direito. Mesmo sendo um serial killer e assim sendo confirmado, ele tem direito à defesa", disse o advogado.