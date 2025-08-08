Servidora desviou R$ 425 mil da prefeitura para serviços de bruxaria

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última 3ª feira (5.ago.25), a Operação Ritual do Desvio, que investiga o desvio de R$ 425 mil da conta da Prefeitura de Goiânia. Os valores públicos foram usados para finalidades diversas, incluindo o pagamento de serviços de bruxaria.

A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Roubos (Garra), com apoio da Polícia Civil de Alagoas. A operação cumpriu três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e também na região metropolitana de Maceió.

Segundo a polícia, a principal investigada é uma servidora pública que, à época dos fatos, ocupava cargo específico na prefeitura. Ela teria fraudado o sistema contábil da administração municipal com a inserção de dados falsos, permitindo a realização de 14 pagamentos ilícitos em 2025, que somam R$ 425 mil.

Entre os beneficiários estão uma mulher que presta serviços de bruxaria, uma associação desportiva, uma farmácia registrada em nome da cunhada da servidora, além de faturas de cartões de crédito de titularidade da própria investigada. A Controladoria-Geral do Município identificou as irregularidades, que motivaram o início das investigações.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores nas contas dos envolvidos e a suspensão do exercício da função pública da servidora. As investigações seguem para apurar a extensão do esquema e identificar outros possíveis participantes.