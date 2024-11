Suplente de vereador desaparecido recebeu ameaças de agiotas em CG

A família de Ronaldo Cardoso, de 45 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro desde que ele desapareceu no último sábado (9.nov.24), na região das Moreninhas, em Campo Grande.

Candidato a vereador pelo Podemos, Ronaldo foi visto pela última vez entrando em um carro que, segundo imagens de segurança, poderia ser de aplicativo.

Ele havia informado que participaria de uma reunião de trabalho, mas após enviar uma mensagem às 9h15, seu celular foi desligado e não houve mais contato com familiares.

A preocupação aumentou após a esposa de Ronaldo, Susi Adriana Martins, relatar que ele poderia estar sendo ameaçado por agiotas, uma informação que veio à tona através da sogra.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, a mulher relatou que após o desaparecimento, a mãe de Ronaldo revelou que ele teria dívidas com agiotas e havia recebido ameaças de morte por ligações de números privados.

No boletim de ocorrência registrado na 2ª feira (11.nov.24), consta que Ronaldo saiu de casa usando uma camisa clara, calça jeans e sapatos cinza.

A esposa relatou que no dia do desaparecimento ele mencionou um encontro com um representante da Funsat, o qual posteriormente negou ter qualquer reunião agendada com ele.

Informações sobre o paradeiro de Ronaldo podem ser repassadas à família pelo telefone: (67) 9279-9500.