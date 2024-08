Suspeito que escoltava 850 pacotes de cigarro capota veículo durante perseguição policial em MS

Na manhã de 4ª feira (7.ago.24), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizaram a apreensão de dois veículos carregados com mercadorias ilegais na área rural de Laguna Carapã, a 275 quilômetros de Campo Grande. Entre os itens apreendidos estavam dois fardos de relógios, dois fardos de óculos e 850 pacotes de cigarros. As mercadorias estavam sendo transportadas em um Fiat Palio e um GM Corsa, ambos de cor prata.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia MS-380, os policiais avistaram os veículos trafegando em alta velocidade por uma estrada vicinal. Ao perceber a aproximação da viatura do DOF, o condutor do GM Corsa abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata às margens da estrada, não sendo localizado pelos agentes. Já o motorista do Fiat Palio perdeu o controle do veículo, que acabou capotando. O condutor foi socorrido e levado ao hospital municipal de Laguna Carapã.

Para remover o veículo capotado, os policiais contaram com o auxílio de uma pá carregadeira, que facilitou o transporte para um local adequado para o reboque. A ocorrência foi registrada e as mercadorias ilegais, juntamente com os veículos, foram entregues à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 136 mil.

Essa ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).