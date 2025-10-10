Trabalhador, Natan morre esmagado por placas de madeira no Jardim Noroeste

Acidente de trabalho resultou na morte de Natan Conceição Padilha, funcionário de uma empresa varejista, na tarde desta 6ª feira (10.out.,25), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme apurado, Natan descarregava placas de MDF no baú de um caminhão, quando o material, com cerca de 10 placas pesando aproximadamente 200 quilos, caiu sobre ele. O impacto atingiu principalmente o tórax e as mãos do trabalhador.

Populares que presenciaram o acidente tentaram socorrê-lo e o levaram até o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes, já que a ambulância do Samu demoraria para chegar. No entanto, Natan não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. A motorista do caminhão, de 26 anos, ficou em estado de choque. As placas seriam utilizadas na reforma de uma loja que seria inaugurada nos próximos dias.