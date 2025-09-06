Édson morre e filha de 6 anos fica ferida após acidente entra carro e moto em MS

Um motociclista de 39 anos, identificado como Édson Bento Martins, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de 6ª feira (5.set.25) na Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sido transferido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido na última 5ª feira (4.set.25), na Vila Angélica, em Jardim.

De acordo com o site Jardim MS News, Édson conduzia uma motocicleta Honda e levava sua filha de 6 anos para a escola, quando foi atingido por um Fiat Strada no cruzamento das ruas Alfredo Moreira da Rocha e Ponta Porã. O carro teria avançado a preferencial.

Com a força do impacto, o capacete do motociclista se desprendeu e ele sofreu traumatismo craniano, ficando inconsciente. Inicialmente, foi socorrido ao Hospital Marechal Rondon e, devido à gravidade, transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado na ala vermelha até o óbito.

A filha do motociclista teve uma fratura no braço, mas está fora de perigo.