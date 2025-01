Traficante tenta fugir a pé após perder controle de carro cheio de droga

Na madrugada desta 6ª feira (3.dez.24), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam um homem de 29 anos por tráfico de drogas, após uma tentativa frustrada de fuga a pé na rodovia MS-040, em Santa Rita do Pardo, a 267 quilômetros de Campo Grande. Ele dirigia um GM Celta preto carregado com 22 quilos de maconha.

Durante um bloqueio policial para fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e acelerou em alta velocidade em direção à cidade de Santa Rita do Pardo. Após alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.

Ao ser questionado, o homem confessou que havia pego o veículo já carregado com a droga em Campo Grande e que seria pago para entregá-lo em Santa Rita do Pardo. A apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 60 mil ao crime organizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo.