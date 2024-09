Tutora é presa por maltratar cão atropelado e deixá-lo adoecer sem tratamento

Uma mulher foi presa pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat) na 2ª feira (23.set.24), por maus-tratos a um cão de pequeno porte no bairro Isabel Gardens.

De acordo com nota, após denúncia, os policiais foram ao local onde encontraram o cãozinho em estado crítico de saúde.

A tutora do animal, que estava no imóvel, relatou que o cachorro havia sido atropelado em abril e que vinha tratando a pata quebrada apenas com pomada cicatrizante, sem procurar assistência veterinária.

Além disso, o cachorro estava com leishmaniose, uma ferida purulenta nos olhos e não tinha acesso a água ou alimentação adequada, conforme constatado pela perícia do Instituto de Criminalística.

Diante da negligência, a mulher foi presa em flagrante por maus-tratos qualificados e encaminhada à delegacia.

Outra ação

Já nesta 3ª feira (24.set.24), a equipe da Decat, acompanhada da perícia e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), resgatou dois cavalos em uma propriedade rural na Chácara das Mansões. Os animais estavam em condições de extrema desnutrição e infestados por carrapatos.

Ambos foram resgatados e levados ao CCZ para receberem os cuidados necessários. O responsável pelos cavalos foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime de maus-tratos.