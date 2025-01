Van de placas solares escondia carga de R$ 16,5 milhões em cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de aproximadamente R$ 16,5 milhões em cocaína na tarde de 5ª feira (16.jan.25) em Paranaíba. Durante fiscalização na BR-158, os agentes interceptaram uma van cujo motorista alegava transportar placas solares, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a carga.

Durante a vistoria, os policiais descobriram um fundo falso na carroceria do veículo. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que utilizou ferramentas para cortar a parede do compartimento oculto, foram encontrados 657 quilos de cocaína armazenados em tabletes.

A droga apreendida tem um valor estimado que pode chegar a R$ 25 mil por quilo, dependendo do local de destino. Com base nesse cálculo, a carga total poderia alcançar aproximadamente R$ 16,4 milhões no mercado ilegal.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para os procedimentos legais. Investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio e recebimento da droga.