Vídeo registra últimos momentos de família vítima de naufrágio em MT

Imagens de uma câmera de segurança da Marina do Altayr registraram a família de Lucas Yerdliska, de 33 anos, momentos antes do naufrágio de uma lancha no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães (MT). O acidente ocorreu na tarde de domingo, 28 de dezembro. O vídeo mostra o grupo se preparando para o passeio, instantes antes do embarque.

Nas imagens, o clima é de tranquilidade. Camila Mazzaron, esposa de Lucas, aparece passando protetor solar, enquanto ele brinca com o bebê. Todos estão sentados à mesa, sem qualquer indício da tragédia que aconteceria minutos depois. Assista:

Camila e o bebê foram resgatados com vida ainda na noite de domingo. O socorro só foi possível graças ao filho mais velho do casal, Bernardo Mazzaron Yerdliska, de 6 anos, que conseguiu escapar do naufrágio usando um colete salva-vidas.

A criança nadou até o Porto do Manso para pedir ajuda, possibilitando o resgate da mãe e do irmão caçula, Benício Mazzaron Yerdliska, de 1 ano.

Buscas por Lucas e o piloto Vando Celso Almeida Orro continuam no Loga do Manso, em Chapada dos Guimarães. Fotos: Reprodução

As buscas por Lucas Yerdliska e pelo piloto da embarcação, Vando Celso Almeida Orro, de 64 anos, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros.