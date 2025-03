Vídeo: Renato morre eletrocutado no Estádio Mané Garrincha

Renato Pena do Carmo, de 32 anos, técnico de som morreu eletrocutado enquanto montava a estrutura de um evento no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no sábado (22.mar.25).

Imagens feitas por um colega de trabalho no momento do acidente mostram o desespero de quem estava presente. No vídeo, um homem grita sobre a falta de brigada de incêndio no local e questiona as condições de segurança: "O cara está morrendo. Que estádio é esse que não tem brigada?", questionou. Eis o vídeo:

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram chamadas para prestar socorro. Apesar dos esforços, Renato não resistiu e foi declarado morto após uma hora de tentativas de reanimação. Quando chegaram, os militares encontraram a vítima inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

Renato era casado e deixa duas filhas, de 8 e 3 anos. Ele trabalhava como técnico de som há 15 anos, prestando serviços para a empresa Capital Sounds, de propriedade de Rodrigo Silva Pimentel, desde 2018. No evento de sábado, ele receberia R$ 250 pela diária. O enterro está marcado para esta segunda-feira (24.mar.25), no Cemitério de Taguatinga.

Em comunicado, a Arena360, responsável pelo gerenciamento do Estádio Mané Garrincha, lamentou a morte e afirmou que a brigada de incêndio estava presente e iniciou os primeiros socorros imediatamente. A Arena também disse que o evento ocorreu em um espaço alugado dentro do estádio. A produtora Bem Dito Produções, responsável pela festa, não se pronunciou até o momento.

A "Festa do Preto", para a qual Renato montava a estrutura, foi adiada após a confirmação do falecimento. A produção do evento afirmou estar acompanhando as investigações e oferecendo apoio à família de Renato. Eis: "Com imenso pesar, informamos o adiamento da “Festa do Preto”, que aconteceria nesta noite (22/03), no Modesto. A produção tomou essa decisão após o acidente que resultou no falecimento de Renato Pena do Carmo, prestador de serviço que atuava como técnico de som na montagem do evento. Nesse momento, a produção segue acompanhando a apuração do caso e prestando todos os esclarecimentos. Além disso, seguimos totalmente comprometidos com o apoio aos familiares. Para quem adquiriu ingressos, pedimos desculpas pelos transtornos. Em breve, divulgaremos a nova data e os procedimentos para remarcação e/ou reembolso. Nossa profunda solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho". A íntegra.