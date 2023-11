Ana Hickmann conta pela primeira vez em entrevista, sobre a agressão: 'Divórcio'

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, falou pela primeira vez em entrevista sobre a violência doméstica que sofreu do marido, Alexandre Correa, de 52, no último dia 11 de novembro. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, que vai ao ar neste domingo (26), a partir das 19h45, na Record TV, a apresentadora revelou detalhes do dia da agressão e do pedido de divórcio, que foi feito em caráter litigioso e segundo a Lei Maria da Penha.