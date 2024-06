'Ao Arrepio da Lei': MS terá show de Zeca Baleiro e Chico César

Zeca Baleiro e Chico César executam o show 'Ao Arrepio da Lei', a partir das 19h de 9 de junho, no palco do MS Ao Vivo, no Parque das Nações, em Campo Grande (MS). Essa matéria é do TeatrineTV.

A entrada para o evento é gratuita e contará com abertura do grande músico sul-mato-grossense Jerry Espíndola, com show "40 Tons de Jerry", a partir das 17h.

Nesse show, Jerry celebra as quatro décadas de carreira do cantor e compositor campo-grandense. Com 12 álbuns lançados e mais de 140 músicas gravadas, incluindo colaborações com artistas renomados como Ney Matogrosso e Paulinho Moska, Jerry apresenta o melhor de sua trajetória, desde os anos 1980, quando começou como vocalista da banda Incontroláveis no cenário do rock brasileiro. O espetáculo reúne diversas influências musicais, desde pop até polca-rock, refletindo a diversidade sonora de Jerry.

O show "40 Tons de Jerry", é composto por Sandro Moreno na percussão eletrônica e bateria, Rodrigo Teixeira no baixo e Gabriel de Andrade na guitarra.

Já Chico Cesar e Zeca Baleiro Chico César retomam sua parceria musical após 32 anos, lançando "Ao Arrepio da Lei". Com mais de 20 novas canções, eles iniciaram uma turnê por várias cidades e capitais do Brasil em março de 2024. Além de sons inéditos, o álbum contém sucessos das carreiras de ambos os ícones da músicos. No palco, contarão com a companhia da banda composta por Alexandre Fontanetti, Aline Falcão, Jota Erre, Layla e Swami Jr.