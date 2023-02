Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello deixam maternidade com Luca

Ele chegou! No último sábado, 11, nasceu o filho da atriz Claudia Raia com seu marido, Jarbas Homem de Mello. E, nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, a dupla deixou a maternidade com o pequeno Luca, que será muito bem recebido em casa.

É o primeiro filho de Jarbas. A artista, por outro lado, já é mãe de Enzo Celulari, 25, e Sophia Raia, 20. O casal, vestido de branco, se despediu do hospital com o recém-nascido, que usava uma roupinha alaranjada.

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News



Claudia também aproveitou a chegada do pequeno para falar sobre a gravidez: “Ficar grávida aos 55 anos foi totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou… TInha vezes, durante a gravidez, que eu me sentia uma mãe de primeira viagem (risos). A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo. O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia!”.