Confira os filmes premiados no 18º FestiVali

O anúncio dos filmes de longa-metragem e curta-metragem premiados na 18ª edição do Festival de Cinema do Vale do Ivinhema (FestiVali), foi feito pela atriz Beatrice Sayd, na noite desta 6ª.feira (16.ago.24), no Galpão das Artes, em Ivinhema (MS).

Com júri composto por Mônica Guimarães, Daniel Rochenbach e Ramiro Gioto, os filmes vencedores da mostra competitiva de longas-metragens foram:

Prêmio Especial do Juri: "Black Rio, Black Power"

Melhor Direção de Arte: "Estranho Caminho"

Melhor Montagem: Laura Faerman e Marina Weiss, com o filme Vento na Fronteira

Melhor Trilha Sonora: "Tratenhald, sem coração"

Melhor Edição de Som: Bruno Vasconcelos, por "Coração da Terra"

Melhor Roteiro: Fábio Moreira, "Por tia Virgínia"

Melhor Fotografia: Alziro Barbosa, por "Vento na Fronteira"

Melhor Ator: Lucas Limeira, por "Estranho Caminho"

Melhor Atriz: Vera Holtz, por "Tia Virgínia"

Melhor Direção: Guto Parente, por "Estranho Caminho"

Melhor Filme do Júri Popular: "O dia que te conheci"

Melhor Filme: "Ivy Pyte, Coração da Terra"

Na categoria curta-metragem os vencedores foram:

Melhor diretor de curta-metragem: Diego Lisboa

Melhor filme de curta-metragem: Paraíso de Aníbal, de Diego Baraldi

Também na categoria curta-metragem, Karen Freitas recebeu Menção Honrosa pelo filme "Deus te salve, João!"

Com júri composto por Tero Queiroz, Ana Ivanova e Luiza Estulano, os vencedores da Mostra Competitiva de Curtas Estudantis foram:

1º Lugar- "O beijo do cadáver"

2º Lugar - "Profissão da mãe"

3º Lugar - "O sonho de um artista"

Melhor Montagem: "Memórias do fim do mundo", da Escola Reinaldo Massi, de Ivinhema (MS)

Melhor Roteiro: "Enigmas do caixão", da Escola Reinaldo Massi

Melhor Fotografia: "A profissão da mãe", da Escola Fátima Giotto Sampaio, de Dourados (MS)

Melhor Ator: Protagonista do "O Sonho de um Artista", da Escola Moacir de Djalma Barros, de Campo Grande (MS)

Melhor Atriz: Symone, de "O beijo do cadáver"

Melhor Direção: "O beijo do cadáver"

Na categoria estudantil, os curtas-metragens "Somos um círculo" e "Mistério do primeiro dia", da Escola Armando Dias de Sinop (MT), receberam menção honrosa.

