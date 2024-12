Copa Colegial de Empreendedorismo impacta mais de 100 mil jovens

Em 2023, a Copa Colegial de Empreendedorismo® fez uma entrada triunfante na comunidade educacional brasileira. Foram 118.342 jovens em todo o Brasil, que participaram ativamente, contribuindo com impressionantes 1.400 projetos inscritos durante a primeira edição.

Em sua segunda edição, os organizadores do projeto têm como meta impactar mais de 250 mil jovens, graças à inclusão do ensino de inteligência artificial e produção audiovisual na trilha de aprendizagem. A ampliação do prazo para o envio dos projetos, que agora poderá ser feito até 30 de abril de cada ano, também corrobora para uma segunda edição ainda mais triunfante.

O conteúdo voltado para o ensino de Inteligência Artificial foi cuidadosamente selecionado no Vale do Silício, destacando as últimas atualizações sobre a aplicação da IA na vida e nos negócios dos jovens. Essa estruturação visa integrar de maneira disruptiva as melhores práticas para o desempenho das empresas e startups que serão criadas pelos jovens brasileiros.

O ensino de produção audiovisual tem o intuito de garantir que o jovem seja capaz de produzir o material que será apresentado aos jurados, mas também de reforçar o papel da produção audiovisual para uma geração conectada, que reconhece o impacto da criação de conteúdo no ambiente online e o quanto isso pode influenciar positivamente no desenvolvimento profissional.

O objetivo do projeto é ambicioso: em uma década, busca impactar mais de 100 mil escolas, tanto públicas quanto privadas, em todo o território brasileiro. Essa visão inspiradora demonstra o compromisso contínuo do projeto com o fortalecimento da educação empreendedora em todas as esferas da sociedade brasileira, associando o uso da inteligência artificial e da produção audiovisual como diferenciais competitivos para os novos negócios. A iniciativa para o projeto é do Roberto Miranda, fundador e CEO da URM Education Silicon Valley na Califórnia, berço mundial do empreendedorismo e da Inteligência Artificial.

Com o apoio contínuo de parceiros, educadores e comunidades locais, a Copa Colegial de Empreendedorismo® está determinada a expandir seu alcance e impacto nos próximos anos. “Juntos, podemos moldar um futuro mais promissor para as próximas gerações, capacitando os jovens brasileiros com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo em constante evolução”, reforça Miranda.

O empreendedorismo desempenha um papel crucial no desenvolvimento dos jovens do ensino médio, preparando-os para os desafios do mundo contemporâneo. Primeiramente, ao introduzir conceitos empreendedores desde cedo, os estudantes adquirem habilidades essenciais, como criatividade, resiliência e liderança, que são fundamentais não apenas para iniciar negócios, mas também para enfrentar diversas situações da vida pessoal e profissional. Além disso, o empreendedorismo incentiva a autonomia e a proatividade, capacitando os jovens a buscar soluções para problemas do cotidiano e a tomar iniciativas para criar oportunidades de crescimento pessoal e coletivo.

“O empreendedorismo não é apenas sobre iniciar negócios, é sobre desenvolver habilidades que moldam o futuro”, explica Miranda.

A pauta do empreendedorismo no ensino médio promove uma mentalidade inovadora e disruptiva entre os jovens, estimulando-os a questionar o status quo e a buscar novas maneiras de abordar os desafios. Essa mentalidade empreendedora não apenas alimenta a criatividade e a busca por soluções inovadoras, mas também fomenta uma cultura de experimentação e aprendizado contínuo, onde os erros são encarados como oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento. Assim, os jovens desenvolvem uma mentalidade voltada para a resolução de problemas de forma criativa e eficaz, preparando-se para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante transformação.

"Ao estimular os jovens a abraçar o empreendedorismo, estamos capacitando uma geração a ser protagonista de sua própria história e a transformar desafios em oportunidades. O verdadeiro empreendedorismo vai além do lucro, é sobre criar soluções que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente, inspirando uma nova geração de líderes conscientes”, reforça Miranda.

Mais um aspecto positivo é que ensinar empreendedorismo no ensino médio contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados, capazes de gerar impacto positivo em suas comunidades. Ao estimular os jovens a identificar oportunidades de negócio que também tragam benefícios sociais e ambientais, o empreendedorismo promove uma abordagem sustentável e responsável para o desenvolvimento econômico. Além disso, ao encorajar a colaboração e o trabalho em equipe, o empreendedorismo no ensino médio fortalece os laços comunitários e promove uma cultura de solidariedade e cooperação, essenciais para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

A Copa Colegial de Empreendedorismo® está destinada a ter um impacto significativo na vida dos jovens participantes. Ao envolvê-los em um ambiente que promove a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas, a competição não apenas os prepara para futuras carreiras empreendedoras, mas também os equipa com habilidades valiosas para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Além disso, ao oferecer oportunidades de networking com empreendedores experientes e mentores inspiradores, a Copa Colegial de Empreendedorismo® abre portas para os jovens explorarem seus interesses pessoais e profissionais, desenvolverem sua confiança e expandirem seus horizontes.

Os jurados, todos empreendedores de destaque com vasta experiência na avaliação de novos empreendimentos, trazem consigo uma perspectiva inspiradora que certamente influenciará positivamente na análise dos projetos. Confirmaram presença como parceiros na seleção das melhores ideias Alex Soncini (VTEX), Bernardo Carneiro (Stone), Caito Maia (Chilli Beans), Guga Stocco e Roberto Miranda.

Até o momento, o projeto recebeu apoio das Secretarias de Educação dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Acre. Espera-se que, até o final do ano, todos os estados estabeleçam parceria com a Copa Colegial de Empreendedorismo®.

O projeto oferece cotas de patrocínio, homologadas pela Lei de Incentivo à Cultura, com desconto de 100% do valor investido no imposto de renda de empresas e pessoas físicas. Até o momento, os patrocinadores incluem: Grant Thornton, Sotreq CAT, Basf, BS2 Banco, Mahle, Siemens, Bermad, Ancar Ivanhoé, Digix, Calcário Cazanga e Febraban.

Com a orientação adequada e a motivação proporcionada pela competição, os participantes têm o potencial não apenas para desenvolverem suas próprias ideias de negócio, mas também para se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, criando um impacto positivo e duradouro em suas vidas e na sociedade como um todo.

Participação na Copa Colegial de Empreendedorismo®

Estudantes matriculados no ensino médio, seja em instituições públicas ou privadas em todo o Brasil, têm a oportunidade de participar da Copa Colegial de Empreendedorismo®. Para isso, é necessário formar equipes compostas por 2 a 5 membros e registrar suas ideias de negócio no website oficial da competição, disponível em www.copacolegial.com.br. Os participantes terão acesso a vídeo-aulas elaboradas para auxiliá-los na preparação de uma apresentação convincente de suas ideias perante um júri composto por empresários renomados no cenário brasileiro. Além disso, as escolas têm a opção de se inscrever para receber materiais instrucionais que irão auxiliar os professores na orientação das equipes.

O prazo para a inscrição das equipes é até 30 de abril de 2025. Os 10 times finalistas serão anunciados até 30 de maio de 2025, e a grande final, onde os projetos serão apresentados presencialmente ao estilo "Shark Tank", está agendada para 08 de junho de 2025.

Premiação da Copa Colegial de Empreendedorismo®

As equipes que conquistarem os 3 primeiros lugares receberão bolsas de estudo integrais para o ensino superior e a equipe vencedora terá a oportunidade de participar do Silicon Valley Boot Camp®, curso mundial exclusivo oferecido pela URM Education Silicon Valley, uma imersão de 15 dias em empreendedorismo e criação de startups. Para a escola vencedora, está reservada uma premiação em dinheiro. O professor que auxiliou a equipe vencedora acompanhará os alunos na Califórnia.

Seja um Apoiador da Copa Colegial de Empreendedorismo®

A Copa Colegial de Empreendedorismo® oferece oportunidades de patrocínio, de acordo com a Lei de Incentivo à Cultura, que proporciona um desconto de 100% do valor investido no imposto de renda para empresas e pessoas físicas. Além disso, voluntários se uniram ao projeto para promover o empreendedorismo entre os jovens por meio de palestras inspiradoras em eventos educacionais e mentorias. Para mais informações sobre como associar sua marca a essa importante iniciativa de fomento ao empreendedorismo juvenil no país, solicite uma apresentação através do e-mail incentivar@copacolegial.com.br .

Roberto de Ávila Miranda é o idealizador e reitor da Faculdade Roberto Miranda (URM®), palestrante e conferencista internacional, escritor e criador do sistema de ensino denominado "The Four I's of Learning®". Com mais de 15.000 alunos formados em Gestão de Negócios, a URM® é uma das poucas instituições de ensino superior no Brasil com avaliação máxima do MEC e todos os quesitos de avaliação, entre 3.742 existentes no país. A URM® tem sede no Vale do Silício, Califórnia. Em sua missão, Miranda busca capacitar as pessoas para assumirem o controle de seu próprio destino.