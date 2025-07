De Drauzio Varella a Rita von Hunty: conheça os Lattes mais buscados no Brasil

Levantamento ainda aponta que buscas pelo termo “currículo Lattes” ultrapassaram 7 milhões e cresceram 22% nos últimos 12 meses

Você já procurou o currículo acadêmico de uma figura pública? Pois saiba que essa prática é mais comum do que parece. Seja para verificar o histórico científico, buscar inspiração ou por pura curiosidade, muitos internautas acessam o Currículo Lattes em busca de nomes conhecidos do grande público.

Às vésperas do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico (08/07), o termo “Currículo Lattes” foi pesquisado mais de 7 milhões de vezes no Google, representando um crescimento de 22%, em 12 meses. Segundo levantamento da plataforma Onlinecurriculo, esse movimento revela um dado curioso: além do interesse pela plataforma em si, o que chama atenção é a procura por personalidades ligadas à mídia, à ciência popular e ao debate público — mostrando que o interesse pela formação acadêmica vai muito além do ambiente universitário.

Um novo ranking, baseado no comportamento de busca dos internautas, revelou quem são os donos dos currículos mais pesquisados — e os resultados transitam com naturalidade entre ciência, entretenimento e cultura pop.

Em primeiro lugar, aparece Milton Cunha, comentarista de Carnaval e figura conhecida pela presença carismática na televisão — atualmente está em seu terceiro pós-doutorado na UFRJ, com estudos sobre cultura popular. Em seguida, vem Guilherme Terreri Lima Pereira, nome civil por trás da drag queen Rita von Hunty, que reúne milhões de seguidores e também é professor de História e Ciência Política.

A lista segue com nomes que transitam entre a ciência popular e o debate público, como o geofísico Sérgio Sacani, criador do canal Space Today, e o médico Drauzio Varella, referência em saúde e divulgação científica. Integram ainda o ranking pensadores contemporâneos como Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella, ambos com doutorado e longa trajetória na docência, além de Rodrigo Silva, pesquisador em Teologia e Arqueologia.

Completam a lista nomes da nova geração e da ciência nacional, como Taiz Campbell, Ian Neves — graduando em História pela USP —, Ivana Jauregui, Ana Beatriz Barbosa Silva e o químico Marcos Eberlin. Dos 12 nomes mais buscados, oito têm sua formação e produção científica registradas na plataforma Lattes.

O dado revela uma curiosidade crescente não apenas pelo conteúdo produzido por essas personalidades, mas também por suas trajetórias acadêmicas. A busca pelo currículo Lattes, nesses casos, parece ir além de critérios técnicos: ela se conecta ao interesse do público em entender quem está por trás das vozes que ocupam espaço no debate público — seja ele científico, filosófico, educacional ou midiático.

METODOLOGIA

Para avaliar o interesse dos brasileiros pelo principal modelo de currículo científico nacional, a plataforma Onlinecurriculo analisou o volume de buscas relacionadas ao termo “Currículo Lattes” realizadas no Google entre junho de 2024 e junho de 2025 — que alcançou aproximadamente 7 milhões de pesquisas.

A partir da mesma base de dados, também foram mapeados os nomes mais mencionados em conjunto com o termo “Currículo Lattes”, o que permitiu a elaboração do ranking com os currículos mais pesquisados no país.

FONTE: ONLINE CURRÍCULO